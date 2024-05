Baden in Mittel- und Westthüringen

In Mittel- und Westthüringen hat in zahlreichen Schwimmbädern die Saison begonnen - unter anderem das Schwanseebad in Weimar, das Freibad "Am neuen Teich" in Buttstädt und das Freibad Ichtershausen haben geöffnet.

In Erfurt müssen Badebegeisterte in diesem Sommer stark sein: Lediglich das Nordbad und das Strandbad Stotternheim sind geöffnet. Das Freibad im Erfurter Ortsteil Möbisburg bleibt geschlossen, weil es saniert werden soll. Wie die Stadtwerke mitteilten, laufen aktuell die Ausschreibungen. Vorgesehen ist, dass das Bad nach einem Jahr Bauzeit im Sommer 2025 wieder öffnet. Die Kosten werden aktuell auf rund vier Millionen Euro geschätzt. Wann das geschlossene Erfurter Dreienbrunnenbad nach der Sanierung öffnet, ist unklar. Nach zwei Jahren Pause solle es aber im Sommer so weit sein, hieß es.

Im Freibad Ottmannshausen im Weimarer Land wurden neue energiesparende Umwälzpumpen eingebaut und die Rutsche saniert. Im Wartburgkreis öffnen laut Gesundheitsministerium das Freibad "Drei Eichen" in Bad Salzungen, das Freibad in Stadtlengsfeld sowie die Bäder in Vacha, Berka-Werra und in Schweina. Bildrechte: MDR/Schwimmbadservice Amigo Kaufmann

Neben allen Freibädern im Altenburger Land öffnen in Ostthüringen auch das in Bad Köstritz und Jena-Ost. In letzterem wurde der Kiosk rundum modernisiert und es stehen nun auch vegetarische Gerichte auf der Karte. Das Strandbad Aga in Gera ist seit 2023 eine Badestelle - ohne Eintritt, allerdings auch ohne Aufsicht. Bildrechte: MDR/Jörg Thiem

Diese Bäder sind schon seit Anfang Mai geöffnet

Etliche Thüringer Bäder sind bereits seit Anfang Mai geöffnet: Neben dem Schleichersee in Jena zählen der Bergsee Ratscher bei Schleusingen (Kreis Hildburghausen), das Streitseebad in Kölleda (Kreis Sömmerda), der Solewasser-Vitalpark Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis), das Freibad in Eigenrieden (Unstrut-Hainich-Kreis) und das Auebad in Wittgendorf (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) dazu. Im Ega-Park in Erfurt kann ebenfalls geplantscht werden.