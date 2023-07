Am Strandbad Gera-Aga darf wieder gebadet werden.

Am Strandbad Gera-Aga darf wieder gebadet werden.

Demnach gibt es keinerlei Abgrenzungen am Wasser und auch keine Badeaufsicht. Die Stadt als Verpächter des Grundstücks müsse es aber weiter absichern. So werde etwa regelmäßig die Wasserqualität überwacht sowie Baumbestände kontrolliert.

Die Geraer können neben dem Strandbad Aga das Naturbad in Kaimberg zur Abkühlung nutzen. Auch die Freibäder in Bad Köstritz, Ronneburg, Weida und das Naturbad in Münchenbernsdorf stehen zur Auswahl.