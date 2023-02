Nun arbeiten Polizei, Gewerbeämter, Handwerkskammer, Finanzamt und Zoll zwar gelegentlich zusammen, aber wenn keine Verdachtsmomente an die jeweils zuständigen anderen weitergegeben werden oder gemeinsame Kontrollen stattfinden, macht jeder seins.

So geschehen im April 2022 in Thüringen durch den Zoll. Da fand in der Friseurs- und Barbershop-Branche eine Schwerpunktprüfung statt. Diese Auftritte sehen sehr massiv aus, weshalb der Begriff "Razzia" immer schnell die Runde macht. Doch das ist sachlich falsch. Und in den damals überprüften 178 Barbershops und Friseurläden in Thüringen und im angrenzenden Südwestsachsen war aus Zoll-Sicht fast ausnahmslos alles in Ordnung.

Große Kontrolle von Barbershops 2021 - aus Sicht des Zolles war damals alles in Ordnung. Bildrechte: dpa

Nicht jede Behörde kontrolliert alles

Der Blick der Zöllner richtete sich damals auf die ordnungsgemäße Zahlung des Mindestlohns, auf den sozialversicherungsrechtlichen Bereich. Ob niemand unrechtmäßig Sozialleistungen bezieht und ob Ausländer illegal beschäftigt werden. Der Meisterbrief ist aber eben leider außerhalb der Zuständigkeit des Zolls und sei an diesem Tag auch kein Kontrollgegenstand gewesen, wie ein Zoll-Sprecher MDR THÜRINGEN bestätigt. Wie solche Kontrollen in den Thüringer Barbershops ausgehen, wenn Zoll, Polizei, Finanzamt, Handwerkskammer und Gewerbeamt gemeinsam aufschlagen, das wäre sicher mal eine spannende Frage.

Aus der Friseurbranche jedenfalls bekamen wir in den vergangenen Tagen gespiegelt, dass Kundenfrequenz, Preise und Fuhrpark einzelner Barbershops mitunter nicht so richtig zusammenpassen. Was direkt zu der Frage führt, wie dort die Mitarbeiter bezahlt werden (Stichwort Mindestlohn, zuständig: der Zoll) und was da sonst noch für Geschäfte laufen. Zuständigkeit: Polizei und Justiz, die in anderen Bundesländern schon Verbindungen zu Clan-Kriminalität untersucht haben. Allerdings sind auch an dieser Stelle Pauschalverurteilungen deplatziert, denn fachlich sind viele Barbiere meisterhaft unterwegs und haben in ihren Herkunftsländern sogar entsprechende Qualifikationen erworben.