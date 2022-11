Der Friseur Emidio Gaudioso und der Unternehmensberater Thomas Keitel haben die Organisation "Hair Help The Ocean" 2021 in Deutschland gegründet. Ziel ist es, mit Hilfe des Friseurhandwerks einen Teil zum Umweltschutz beizutragen.



Bisher hat die Organisation Hunderte Partnersalons in Deutschland, Österreich, Schweiz und den Niederlanden. Die Partnersalons zahlen monatlich einen Mitgliedschaftsbeitrag von rund 25 Euro. Mit diesem Geld finanzieren die teilnehmenden Friseursalons die Abholung der Haarreste, Lagerung, Administration und Werbemittel. Des Weiteren spende die Organisation pro Monat für jeden Partnersalon einen Euro, um Plastik aus dem Meer zu fischen. Ein weiteres Anliegen sei, das Geld aus den Mitgliedsbeiträgen in Forschung und Entwicklung eigener Aufbereitungssysteme zu investieren.



Zusätzlich sparen die Salons einen Teil der Müllgebühren. Haarreste sind ein tägliches Abfallprodukt in Friseurgeschäften. Diese seien jedoch nützlich, um ölhaltige Substanzen aus verschiedenen Gewässern zu filtern. Dafür sollen die gesammelten Haare durch Sieben von Schmutz befreit und zu einer Art Filtermatte verarbeitet werden. Ein Haarfilter könne bis zu achtmal gereinigt und wiederverwendet werden, sodass ein Kilogramm Haare bis zu acht Kilogramm Öl filtern kann. Vorbild ist der französische Verein "Coiffeurs Justes" (faire Friseure) aus Südfrankreich. Dieser füllt Haarreste in alte Nylonstrümpfe, bindet sie zu Rollen und setzt sie dann als Filter in verschmutzten Gewässern ein.