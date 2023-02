Ein paar Straßen weiter ist es ein bisschen ruhiger, im Salon von Christian Zedler. Seine erste Reaktion auf den Trend ist "Typisch Berlin". Auch er findet den Kontakt zu Kundinnen und Kunden wichtig: "Also primär ist es natürlich das Fachliche, klar. Und es entsteht dann automatisch ein Übergang in die Privatsphäre, dass man Fragen stellt. Dann eröffnet sich automatisch das Gespräch. Ich selber spreche natürlich auch erst ab 10:00 Uhr."

Am liebsten wird trotzdem im Shamponierbereich geschwiegen, sagt seine Kollegin: "Da machen die Kunden die Augen zu, da genießen sie die Massage am Kopf. Wir haben Stühle, wo die Füße nach oben gefahren werden und der Rücken gleichzeitig massiert wird. Das genießen die Kunden einfach. Und dann habe ich auch das Gefühl dafür: Der Kunde möchte jetzt seine Ruhe haben und jetzt bist du auch still."