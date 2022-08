Die Trockenheit auf Wiesen und Viehweiden lassen die Kosten für Viehhalter in Thüringen steigen. Weil die Koppeln kaum noch Gras bieten, erhalten Pferde jetzt schon Futterreserven, die eigentlich für den Winter angelegt wurden. Auch Futtergras für Rinder ist auf einigen Weiden seit dem Frühjahr nicht gewachsen.

Die Agrargenossenschaft Teichel im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sprach am Mittwoch von einem Totalausfall auf 40 Hektar beim Weidegras. Aus diesem Grund hat der Betrieb seinen Bestand an Rindern reduziert. Auch beim Stroh seien die Erträge gering. Deshalb wird Raps-Stroh zur Einstreu für die Tiere gebunkert, so die Genossenschaft.