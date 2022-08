Im Weimarer Land hat die Kranichfelder Feuerwehr kein Löschwasser mehr. Bürgermeister Jörg Bauer (AfK) sagte MDR THÜRINGEN am Montag, die Situation sei katastrophal. Was über Jahre verschlafen worden sei, bekomme man jetzt innerhalb kurzer Zeit nicht korrigiert. Es gebe einfach keine schnelle Lösung. Die Stadt will nun große faltbare Zisternen anschaffen. Die sind laut Bauer aber frühestens im nächsten Jahr einsatzbereit. Selbst wenn sie schnell geliefert würden, fehle das Wasser, um sie zu befüllen.

Ilm fehlt das Wasser

Wegen der Hitze und Trockenheit sind die Wasserentnahmestellen für die Feuerwehr an der Kirchbrücke und am Stedtener Ilm-Wehr oberhalb der Staumauer nicht mehr nutzbar. Der Grund: Der Ilm fehlt das Wasser. In Kranichfeld trocknet der Fluss in trockenen Sommern oberirdisch aus und fließt unterirdisch weiter.

Aus diesem Grund kann die Feuerwehr nun im Ernstfall kein Löschwasser entnehmen. Ein Brandschutzkonzept, das im vergangenen Jahr für Kranichfeld vorgestellt wurde, hatte genau dieses Szenario vorhergesagt. Dass es aber "so früh so hart kommt", damit habe niemand gerechnet, so Bürgermeister Bauer.

Problem bei Feld- und Waldbränden

Das fehlende Wasser ist vor allem ein Problem bei eventuellen Flächenbränden wie auf Feldern und in Wäldern. Auch bei Großbränden könnte es eng werden, so Bürgermeister Bauer. Sollte es dagegen beispielsweise in einem Haus brennen, ist die Versorgung über die kommunale Wasserinfrastruktur gesichert.

Löschwasser auch andernorts begrenzt

Knappes Löschwasser spielt auch in anderen Thüringer Regionen eine Rolle. So äußerte Sonnebergs Forstamtsleiter Roland Kaiser kürzlich Kritik: Die Löschwasserstellen im Landkreis seien ebenso wenig ausreichend wie das Wasser darin. Hinzu komme, dass viele Waldwege wegen der riesigen Schadholzernte innerhalb der vergangenen drei Jahre kaputt seien und saniert werden müssten. Kaiser fordert daher, jeden nicht mehr genutzten Teich wieder herzurichten und neue Wasserspeicher anzulegen. Davon würde auch die durstende Pflanzen- und Tierwelt profitieren. Seinen Angaben nach berät der Landrat mit den Bürgermeistern, den Kreis- und Ortsbrandmeistern sowie den Grundeigentümern über das weitere Vorgehen.