Mehrere Thüringer Energieversorger nehmen die Erhöhung ihrer Gaspreise zurück. So sagte ein Sprecher der Thüringer Energie AG (TEAG) MDR THÜRINGEN, die vom Unternehmen in einem Schreiben angekündigten höheren Abschläge sehe man als hinfällig an. Auch die Stadtwerke in Erfurt und Jena kündigten entsprechende Schritte an.