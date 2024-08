In Thüringen ist am Dienstag an den Bau der Berliner Mauer vor 63 Jahren erinnert worden. Der Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der DDR-Diktatur, Peter Wurschi, wies auf das Schicksal vieler Bewohner des früheren Grenzgebiets hin, die zwangsausgesiedelt wurden. Der ehemalige Grenzstreifen stehe heute für Gewalt, ihre Überwindung und die Widerstandskraft von Natur.

In Erfurt versammelten sich am Morgen Vertreter der Gedenkstätte Andreasstraße, der " Omas gegen Rechts " und andere zu einem Gedenken vor der Außenmauer des früheren Untersuchungsgefängnisses von Volkspolizei und Stasi. Bei der angemeldeten Versammlung sprach unter anderem der DDR-Bürgerrechtler Matthias Büchner. Die Teilnehmer versammelten sich demonstrativ hinter einem Banner, auf dem "Gegen Mauern! Für ein weltoffenes Thüringen" stand.

Wenige Meter entfernt kamen Mitglieder und Sympathisanten der AfD zu einer eigenen Versammung. Die AfD hatte dafür eigens Security-Mitarbeiter engagiert, die nach Angaben von Gedenkstättenleiter Jochen Voit aggressiv auftraten. Voit berichtete, der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke habe "drei Minuten zum historischen Gegenstand gesprochen" und sich dann ausschließlich geschichtsverdrehend zur Gegenwart geäußert. An der Außenmauer legte die AfD an separater Stelle einen Kranz nieder, den die Partei später wieder mitnahm. Die AfD hatte solche Kundgebungen vor der Gedenkstätte schon in früheren Jahren am 13. August abgehalten.