Am 1. Mai 2019, zur Maikundgebung in Erfurt, ist Renate Wanner-Hopp das erste Mal bei den "Omas gegen Rechts" mitgelaufen. "Ich dachte: Ich bin Oma, ich bin gegen Rechts, da lauf ich mit", erzählt die 63-Jährige. Zwei Jahre später hat sie den Verein der Erfurter "Omas gegen Rechts" mitgegründet, aktuell hat er 44 Mitglieder.

Wanner-Hopp hat mittlerweile vier Enkelkinder - auch für die geht sie auf die Straße. Vor allem, weil sie besorgt ist über den wachsenden Zuspruch der als vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften AfD . Und weil ihr die Erzählungen vom Nationalsozialismus und dem Krieg aus ihrer Kindheit noch sehr präsent sind. "Meine Mutter hat von mir immer sehr vehement verlangt, dass ich jeden Abend meine Kleidung in der Reihenfolge über den Stuhl hänge, dass ich im Dunkeln sie auch wieder in der Reihenfolge anziehen kann. Sie hat immer gesagt, falls es brennt. Aber es war natürlich auch ihre eigene Erfahrung", erinnert sie sich.

Kinzling und Schaft sorgen sich, dass sich die Geschichte wiederholt: "Die Erstarkung der rechten Kräfte , ohne eine bestimmte Partei zu nennen, da gibt's viele, die hat uns so betroffen gemacht und macht uns große Sorgen. Und deshalb haben wir uns zusammengefunden zu den 'Omas gegen Rechts', um das, was, was wir mit unseren Kräften tun können, dagegen auch zu tun", sagt Ulrike Kinzling. Eigentlich möchte Kinzling ihren Ruhestand genießen, "aber ich möchte meine Rente nicht im Faschismus verbringen", sagt sie.

Und auch ihre Mitstreiterin Susanne Schaft hat die Sorge zu den Demonstrationen gezogen: "Ich habe Angst vor der Zukunft, das hat mich angetrieben etwas zu tun. Mein Motto ist: "Mecker' nicht, tu was", sagt Schaft, die im Mehrgenerationenhaus in Bad Salzungen arbeitet. Die Gruppe im Wartburgkreis hat aktuell rund 24 Mitglieder - Tendenz steigend.

Und nicht nur Omas, sondern auch Opas, Mütter, Enkelkinder und jüngere Frauen sind in den Gruppen aktiv. "Bei uns gibt es keine Altersgrenze", sagt Renate Wanner-Hopp. In der Gruppe im Wartburgkreis sind von Anfang 50 bis knapp 90 Jahre alle Gruppen vertreten. Susanne Schaft präsentiert stolz die neuen Buttons der Gruppe mit der Aufschrift "Oma schickt mich". "Die können wir dann den Kindern oder Enkeln geben", sagt sie.

Aber nicht nur bei Demonstrationen sind die "Omas" aktiv. In Erfurt sei die Gruppe unter anderem an Schulen zur Demokratiebildung unterwegs, berichtet Wanner-Hopp. Die Gruppe im Wartburgkreis beteilige sich regelmäßig am "Runden Tisch zur Demokratie" und arbeite außerdem an alternativen Protestformen. "Demonstrationen sind hier im ländlichen Raum schwierig, da kommen nicht so viele. Deshalb wollen wir jetzt einen stummen Protest machen und uns mit Schildern mit unseren Forderungen in die Innenstadt stellen, damit die Menschen das im Vorbeigehen lesen", sagt Schaft.