Hinzu kommt nach Rüdigers Angaben der Personalmangel im Strafvollzug. In Thüringer Gefängnissen gebe es zurzeit knapp 1.000 Bedienstete. Nötig wären aber rund zehn bis 15 Prozent mehr. Das Land stelle zwar pro Jahr etwa 60 bis 80 neue Anwärter für den Strafvollzugsdienst ein. Das reiche aber nur, um die Kollegen zu ersetzen, die in Pension gingen. Gerade in den 1990er-Jahren seien viele neue Bedienstete eingestellt worden, die in den nächsten Jahren in Rente gehen. "Mit diesen Pensionierungen werden wir mörderisch ins Minus fahren".