Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor gefrierendem Regen und Glatteis am Montagmorgen. Es könne vor allem am Vormittag zu starker Eisbildung kommen, heißt es. Daher müsse mit Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr gerechnet werden.

Glatte Straßen dürften Autofahrern am Montagmorgen die Fahrt zur Arbeit erschweren. (Symbolbild)

Glatte Straßen dürften Autofahrern am Montagmorgen die Fahrt zur Arbeit erschweren. (Symbolbild)

Glatte Straßen dürften Autofahrern am Montagmorgen die Fahrt zur Arbeit erschweren. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Die Experten des DWD rechnen damit, dass sich die Situation im Laufe des Tages nur allmählich entspannt. Betroffen sind alle Regionen in Thüringen.

Dass sich in Thüringen Glatteis bildet, hängt mit einem Wetterumschwung zusammen. Während der Sonntag noch mit frostigen Temperaturen startete, steigen die Werte im Tagesverlauf kontinuierlich an und erreichen in der Nacht allmählich den Plusbereich. Der Niederschlag fällt dann als Regen, trifft aber auf den noch gefrorenen Boden - es bildet sich Blitzeis.