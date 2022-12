Zahlreiche Unfälle

Im Wartburgkreis sind laut Polizei die Straßen rund um Bad Salzungen sehr glatt. In und rund um Eisenach ist es laut Wetterdienst gefährlich glatt. Die Polizei in Eisenach meldete am Morgen im Stadtgebiet zehn Unfälle mit Blechschäden. Die Wartburg blieb geschlossen. Die Zufahrtstraße sei nach wie vor spiegelglatt, sodass keine Besucher von Eisenach zur Burg hochkämen, sagte eine Sprecherin MDR THÜRINGEN.

Erfurt: Egapark und Zoo geschlossen, Müllabfuhr gestoppt

In Erfurt gab es weit über 100 Einsätze von Feuerwehr und Polizei. So rutschte am Montagmorgen auf eisglatter Straße ein Auto ins Flussbett der Schmalen Gera. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Der Erfurter Polizei wsurden allein bis zum frühen Montagnachmittag 90 Verkehrsunfälle im Stadtgebiet gemeldet. Demnach seien zwei Personen schwer verletzt worden. Ein 13-jähriger Junge wurde von einem Auto angefahren. Ein 33-Jähriger geriet mit seinem Fahrzeug auf glatter Strecke in den Straßengraben. Am Montagmorgen war zudem auf eisglatter Straße ein Auto ins Flussbett der Schmalen Gera gerutscht. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Zudem gab es zahlreiche kleine Unfälle mit Blechschäden, es rutschten Fahrzeuge gegen Bordsteinkanten und geparkte Autos.

Die Erfurter Feuerwehr sprach am Nachmittag zudem von Dutzenden Rettungseinsätzen im Zusammenhang mit Glätte. In der Mehrzahl handelte es sich um Stürze und leichte Unfälle mit Knochenbrüchen, Prellungen oder Kopfplatzwunden.