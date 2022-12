Wetter Frostiges Wochenende in Thüringen - danach droht Blitzeis

In Thüringen bleibt es auch am Wochenende frostig. "Es ist weiterhin winterlich kalt", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Nachdem am Freitag örtlich flache Nebelfelder über den Freistaat zogen, soll es in der Nacht zu Samstag vereinzelt etwas Schneegriesel geben. Die Temperaturen gehen auf bis zu -7 Grad zurück.