Der Bergzoo in Halle und der Magdeburger Zoo bleiben wegen der Glätte am Montag geschlossen. Das teilten beide Einrichtungen bei Facebook mit. Auch der Tierpark in Dessau musste schließen. Das teilte die Stadt Dessau-Roßlau am Nachmittag mit.

Schulunterricht läuft weitgehend normal

Auf den Schulbetrieb im Land hatte sich die Wetterlage nach Angaben des Landesschulamtes nicht weiter negativ ausgewirkt. Der Unterricht laufe an den meisten Schulen normal, sagte Sprecher Tobias Kühne MDR SACHSEN-ANHALT am Vormittag. Nur wo der Schülerverkehr wegen glatter Straßen eingestellt werden musste, sei von Einschränkungen auszugehen. Schüler, die dadurch nicht in die Schule kommen konnten, seien aber entschuldigt, versicherte der Sprecher. Alle anderen würden "normal beschult".

Die einzige bekannte Ausnahme in ganz Sachsen-Anhalt bildete laut Kühne die Gemeinschaftsschule "Heinrich Heine" in Halle. Dort sei bereits am Sonntagabend die Entscheidung getroffen worden, den Unterricht am Montag ausfallen zu lassen. "Das so frühzeitig zu beschließen, ohne zu wissen, wie die Situation anderntags wirklich aussieht, sehen wir kritisch", sagte der Sprecher. Zumal in Halle die Wege kürzer als in den ländlichen Regionen und die ÖPNV-Versorgung besser sei.