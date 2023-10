Bei Diebstählen von GPS-Technik in der Landwirtschaft ist in diesem Jahr in Thüringen bereits ein Schaden von mindestens 700.000 Euro entstanden. Damit liegt die Summe nach Angaben von Experten bereits über dem Niveau des gesamten Vorjahres. Allein bei zwei Diebstählen vor wenigen Wochen verschwanden GPS-Rechner, Monitore, Antennen und Steuergeräte im Wert von rund einer halben Million Euro.