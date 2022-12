Ein Waldweg zwischen Gehlberg und Oberhof. Der Weg ist gezeichnet mit tiefen Spuren von Radladern. Sie führen zu einem Holzstapel am Wegesrand. Frisch geschlagen und nun auf die Abholung wartend. Viele dieser Stapel liegen in den Thüringen Wäldern. Bis zu drei Millionen Kubikmeter werden jedes Jahr bei der Holzernte geschlagen.

Nur , nicht jeder dieser Stapel wird legal abtransportiert. Der eine oder andere verschwindet mehr oder weniger spurlos, wird gestohlen. Kein Phänomen dieses Jahres, heißt es vom Verband der Privatwaldbesitzer in Thüringer. Deshalb will man nicht von einer Zunahme des Holzdiebstahls sprechen. Schriftlich heißt es: "Erkenntnisse dazu liegen uns derzeit nicht vor".

Andere Erkenntnisse hat man bei Thüringenforst, dem Landesbetrieb. Horst Sproßmann ist Sprecher des Unternehmens und versichert: "Wir haben in den vergangenen Jahren im Durchschnitt immer Verluste durch Holzdiebstahl im Bereich von mehreren Hundert Festmeter gehabt. In diesem Jahr sind wir tatsächlich schon bei ungefähr 1.200 Festmeter angekommen".

Die gestiegenen Energiepreise sind dabei wohl nur ein Grund. Ein anderer: Der Holzpreis ist wieder im Aufwind. Es verschwinden ganze Holzstapel, genauso wie einzelne Stämme. Zwei Tätergruppen haben sie ausgemacht bei Thüringenforst. Die einen fahren mit Auto und Hänger in den Wald, die anderen kommen mit dem Radlader: "Das heißt also, es werden tatsächlich ganze Lkw-Fuhren an Holz entwendet".