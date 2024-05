In Thüringen haben im vergangenen Jahr 186 Menschen ohne Krankenversicherung eine medizinische Behandlung über einen anonymen Krankenschein erhalten. Das geht aus Zahlen des Modellprojekts "Anonymer Krankenschein Thüringen" in Jena hervor. Der Verein ermöglicht Menschen ohne Krankenversicherung Behandlungen beim Arzt. Die Gesamtzahl der Menschen, die beim Verein Hilfe suchen, ist damit sehr gering. Zum Vergleich: Die Zahl der jährlichen Arzt- und Krankenhausbehandlungen gesetzlich Krankenversicherter geht in Thüringen in die Millionen.