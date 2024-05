In den vergangenen Wochen wurden in Mitteldeutschland immer wieder Wahlplakate beschädigt oder entwendet. So sind im Ilm-Kreis in den vergangenen Wochen zahlreiche Wahlplakate gestohlen worden. Laut Polizei sind auch Schilder in Arnstadt, Gräfenroda und Marlishausen verschwunden.