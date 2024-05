Die Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes Gera, Elisabeth Kaiser , nannte den Angriff einen Akt gesellschaftlicher Verrohung. Sie forderte in einer Pressemitteilung mehr Polizeipräsenz, um Ehrenamtliche und politisch Engagierte besser zu schützen. Ihren Angaben nach würden Wahlplakate der SPD mutwillig zerstört. Der Schaden belaufe sich inzwischen auf rund 8.000 Euro. Bisher seien rund 40 Strafanzeigen erstattet worden, so Kaiser.

In Thüringen finden am 26. Mai Kommunalwahlen statt, überall werden Gemeinde- und Stadträte neu gewählt. In 13 von 17 Landkreisen werden außerdem die Landräte neu gewählt, ferner in allen fünf kreisfreien Städten die Oberbürgermeister. Auch Bürgermeister- und Ortsbürgermeisterwahlen stehen vielerorts an.