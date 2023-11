Bildrechte: dpa

Personalmangel Schulleiter fehlen in Thüringen vor allem an Grundschulen

05. November 2023, 17:44 Uhr

An Thüringer Schulen sind fast elf Prozent der Schulleiterstellen unbesetzt. Am häufigsten fehlen sie an Grundschulen. Das Bildungsministerium spricht wie beim Lehrermangel von einem Generationenwechsel.