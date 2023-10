Für die Klasse 8a an der Regelschule Ranis beginnt der Tag mit einer Chemiestunde bei Herrn Pfeffer. Die Schüler arbeiten in Gruppen und tragen Informationen über Metalle zusammen. "Ich bin froh, dass ich in den 7. bis 10. Klassen jede Woche zwei Stunden Chemie geben kann", sagt der Fachlehrer. "In Natur und Technik reicht die Zeit im Moment nur für die zehnten Klassen."