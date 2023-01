Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) besteht darauf, dass alle Eigentümer ihrer gesetzlichen Pflicht nachkommen und ihre Grundsteuererklärung abgeben. "Kein Eigentümer entgeht der Grundsteuererklärung. Jeder muss sie abgeben", sagte die Ministerin am Dienstag in Erfurt. Taubert erwarte, dass 75 bis 80 Prozent der Immobilienbesitzer in Thüringen bis Ende Januar ihre Grundsteuererklärung eingereicht haben.