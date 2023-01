Knapp 36 Millionen Grundstücke in Deutschland müssen neu bewertet werden. Betroffen davon sind Eigentümer , aber auch Hausbesitzer mit Flächen in Erbbaupacht. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wonach die Bemessungsgrundlage für die Steuersätze veraltet ist.

In den alten Bundesländern basieren die Sätze auf Daten von 1964, im Osten Deutschlands gar auf auf Werten von 1935. Grundstücke, die seitdem einen Wertzuwachs erfahren haben, sollen künftig höher besteuert werden. Flächen, die an Wert verloren haben, werden in Zukunft niedriger belastet. Am Gesamtaufkommen der Grundsteuer soll sich nichts ändern.