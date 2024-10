Wer traut sich, in finsteren Gängen nach einem verborgenen Schatz zu suchen? Das Schaubergwerk Finstertal in Asbach lädt mutige Mädchen und Jungen zu einer spannenden Schatzsuche ein. Die Gänge unter Tage verwandeln sich am 31. Oktober in ein schauriges Abenteuerland. Los geht die Suche um 14 Uhr, später gibt es Bratwurst und Kinderpunsch. Erwachsene können sich derweil bei einem Glühwein aufwärmen. Die Teilnahme kostet 3,50 Euro.

Noch bis 3. November ist es in der Barbarossa-Höhle bei Bad Frankenhausen sehr gruselig. Täglich von 14:30 bis 17 Uhr sind die "Mystischen Lichterwelten" geöffnet. Besucher können sich auf eine unterirdische Gruseltour wagen. Für geführte Touren am Vormittag muss man sich anmelden. Der Eintritt kostet 9,50 Euro für Erwachsene. Für drei bis 16-Jährige sechs Euro. Zudem werden Familientickets angeboten.

Am 31. Oktober spuken Gestalten der Postersteiner Gerichtsgeschichte durch die "Kinderburg" auf Burg Posterstein. Kinder und ihre Familien entdecken sie und ihre spannenden und manchmal gruseligen Geschichten an verschiedenen Stationen in der ganzen Burg. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist der normale Museumseintritt.

Nervenkitzel verspricht am 31. Oktober eine Grusel-Lesung für alle Erwachsenen von 20 bis 22 Uhr im Gerichtsraum der Burg Posterstein. Ronny Ristok und Franziska Huberty lesen aus Klassikern des Horror-Genres. Neben Literatur mit Gänsehaut-Faktor besteht auch die einmalige Gelegenheit, den Burgturm bei Nacht zu besteigen. Eintritt: 15 Euro, Getränk inklusive. Eine Voranmeldung unter 034496-22595 ist unbedingt erforderlich.

Im Ega-Park in Erfurt wird am 31. Oktober das traditionelle Kürbis-Ernte-Fest gefeiert. Da geht's den Kürbisfiguren an den Kragen. Auf der Philippswiese werden zwischen 14 und 17 Uhr die riesigen Kürbisfiguren abgeerntet. Besucher können sich einen eigenen Kürbis schnappen. Auch Fidi kommt aus dem KiKA-Baumhaus herübergeflattert. Einblicke in die Welt der Greifvögel präsentiert die Falknerei Schanze mit ihrem Rotmilan. Im Wissenswald verbringen Hexe Krepelkirsche & Räuber Fürchtenix ihre Zeit mit Zauberei aber auch Musik. 17:15 Uhr startet dann ein Lampionumzug von der Sternwarte zum Festplatz. Zum Abschluss erwartet die Besucher eine Halloweenfeuershow vom Flammenzirkus auf dem Festplatz.

Am 31. Oktober und 1. November verwandelt sich der Zoopark Erfurt in ein gruseliges Halloween-Paradies. Dafür verlängert der Zoo seine Öffnungszeit bis 19 Uhr. Es gibt Kürbisschnitzen, Trampolin, hautnahe Krabbeltiere, Basteln, Haloween-Fütterungen, Trommelshow und eine große Feuershow. Tickets an der Tageskasse. Kostümierte Kinder haben freien Eintritt.

Am 31. Oktober verwandeln sich die Geraer Museumshöhler am Nicoliaberg in ein gespenstisches Labyrinth. Der Geist Huckauf soll hier sein Unwesen treiben. Für Familien und Kinder bis zwölf Jahre ist der Familien-Gruselspaß von 16 bis 17:30 Uhr vorgesehen. Ab 19 Uhr richtet sich ein düsteres Programm an Jugendliche und Erwachsene. Alle Besucherinnen und Besucher werden gebeten, eine Taschenlampe mitzubringen. Es wird der normale Eintritt für Erwachsene erhoben, Kinder bis 18 Jahre zahlen 1,50 Euro.

Der Tierpark verwandelt sich am 31. Oktober in einen mystischen Ort voller Schauergestalten. Es gibt eine Feuershow, Kürbisschnitzen und Karaoke. Von 17 bis 21 Uhr. Junge Gäste können sich beim Kinderschminken passend zum Kostüm bemalen lassen oder in ihr Lieblingstier verwandeln. Wer will, kann schon ab 9 Uhr durch den Park schlendern. Tickets gibt’s für acht Euro, ermäßigt sechs Euro.

Schaurig schön wird es zu Halloween im Kino Greiz. Am 31. Oktober können die kleinen Besucher um 15 Uhr oder um 17 Uhr "Elli-Ungeheuer geheim" auf der Kinoleinwand sehen. Wer verkleidet kommt, den erwartet eine Überraschung. Erwachsene zahlen 10 Euro, Kinder 8 Euro.

Seit neun Jahren zieht es viele Familien mit Kindern zum Halloween-Garten der Bäckers nach Hohenkirchen (Landkreis Gotha). Und am 31. Oktober steigt ab 17 Uhr auf der extra für den Verkehr gesperrten Rasenstraße eine Halloween-Party mit DJ. Der Eintritt ist frei. Getränke gibt es auf Spendenbasis. Und der Gruselgarten ist sowieso der Hingucker.

Der Alternative Bärenpark Worbis lässt am 31. Oktober sein erstes Halloween-Event steigen. Um 10 Uhr geht's los. Es gibt Leckeres vom Grill, Kürbissuppe, Kürbis-schnitzen und weitere Bastelangebote für Kinder. Kostümierte Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt. Und für alle ab 16 Jahre bietet der Bärenpark ab 16 Uhr eine Gruselführung mit Gänsehaut-Garantie an. Dafür ist eine Anmeldung erforderlich: worbis@baer.de oder unter 036074-20090.

Im Mühlhäuser Ortsteil Bollstedt spukt es schon am Nachmittag des 31. Oktober mächtig. Der Sportverein Blau Weiß 90 lädt ab 15 Uhr und bis 18 Uhr zu einem "Halloween warm up" ins Vereinshaus am Sportplatz ein. Es gibt Süßes und Saures, aber auch Stockbrot, Spielstände zum Gewinnen, Rostwurst, Crêpes und warme Getränke.

Zwischen Burg Posterstein und Nöbdenitz ist ein Halloween-Pfad entstanden. Entlang des Sprotte-Erlebnispfads gibt es schon seit dem 20. Oktober schaurige Stationen und schreckliche Rätsel. In Nöbdenitz beginnt am 31. Oktober um 15 Uhr im Sportlerheim Nöbdenitz das Halloweenfest mit Hexenschmücken mit anschließendem Hexenverbrennen. Eine Schatzsuche mit schaurigen Gestalten beginnt um 17 Uhr. Es gibt sogar einen Gruselbereich, der nur für Erwachsene geöffnet wird. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Geister, Stockbrot und natürlich Süßes sowie Saures bereitet die Jugendwehr Oberdorla im Unstrut-Hainich-Kreis für den 31. Oktober vor. Von 17 bis 20 Uhr dient das Angerzentrum als Spukzentrale für junge und alte Halloween-Fans. Um 18:30 Uhr ist ein Umzug der "Geister" um den Anger geplant. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Mit Fackel oder Laterne durch den Halloween-Garten! Für kleinere Kinder geht der Spaß am 31. Oktober um 16:30 Uhr los, für größere Fans startet die Geisterwanderung um 17:30 Uhr. Es warten Feuerstellen, Speis und Trank und Gruseldeko. Eintritt: Fünf Euro, wer im Kostüm kommt, zahlt nur drei Euro.

Am 31. Oktober verwandelt sich Rudolstadt in eine schaurig-schöne Kulisse für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren. Von 17 bis 18:30 Uhr erwarten die kleinen Teilnehmer schaurige Geschichten und allerlei Gruseliges rund um die Saalegeister und die geheimnisvolle Stadtgeschichte. Treffpunkt ist am Rathaus, die Tour endet an der Stadtbibliothek. Kostümierungen werden mit einer kleinen Überraschung belohnt. Bitte Taschenlampen mitbringen. Anmeldung unter 03672-486440 oder per E-Mail an info@rudolstadt.de. Der Preis pro Kind beträgt sechs Euro, für Begleitpersonen drei Euro pro Person.

Der Mini-a-thür-Park erwartet alle Besucher am 31. Oktober von 10 bis 17 Uhr zum Halloween-Spaß. Alle Kinder, die im Kostüm erscheinen, bekommen kostenlosen Eintritt. Dazu gibt es Gruselschminken, Glitzertattoos, eine Mal-Ecke und Live-Überraschungen. Kinderpunsch und Glühwein wärmen auf.