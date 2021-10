2. Während die Masse aus Sahne und Schokolade abkühlt, wird der Kuchen zubereitet. Dazu die Eier trennen. Das Eiweiß in eine Schüssel geben und so lange aufschlagen, bis es anfängt, schaumig zu werden. In das schaumige Eiweiß den Zucker langsam einrieseln. Das Eiweiß mit dem Zucker weiter aufschlagen, bis eine feste Baisermasse entstanden ist. In die Baisermasse das Eigelb und das Vanillepulver geben. Danach das Mehl mit dem Backpulver einstreuen sowie die gemahlenen Mandeln. Die Masse weiterhin gut aufschlagen. Jetzt Butter in einem Topf schmelzen. Die geschmolzene Butter ebenfalls in die Teigmasse eingeben und nur noch kurz rühren, um einen homogenen Teig zu bekommen.