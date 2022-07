Am Montag hatte sich das Kabinett auf einen Haushaltsentwurf geeinigt. Im Herbst soll er in den Landtag eingebracht werden. Allerdings ist die rot-rot-grüne Minderheitsregierung dort auf mindestens vier Stimmen aus der Opposition angewiesen. FDP und CDU hatten sich am Montag zunächst kritisch zu den Haushaltsplänen geäußert.

Laut Taubert will das Land 2023 erneut in die Rücklagen greifen. Dem Entwurf zufolge sollen bis zu 640 Millionen Euro aus dem Topf entnommen werden, der eigentlich für unvorhergesehene Mehrkosten vorgesehen ist. Die Rücklage könnte damit über das Jahr 2023 von etwa einer Milliarde auf 400 Millionen Euro zusammenschmelzen. Geht das so weiter, drohen ab dem Jahr 2024 schmerzhafte Einschnitte im Landeshaushalt, so Taubert. Erst am Montag hatte die Präsidentin des Rechnungshofes, Kirsten Butzke, die Landesregierung vor überzogenen Ausgabewünschen für das Jahr 2023 gewarnt.