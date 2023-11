Regierungserklärung Scholz stimmt auf schwierige Zeiten ein

28. November 2023, 12:34 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Dienstag seine Regierungserklärung zu den Folgen des Karlsruher Haushaltsurteils gehalten. Darin erklärte er, dass der Bundestag den Abschluss der Haushaltsberatungen verschoben hat. Jedoch versicherte er, dass die Haushaltssperre keinen Einfluss auf laufende Ausgaben habe und bestätigte das Ende der Energiepreisbremsen zum Jahresbeginn. Oppositionschef Merz griff Scholz in seiner Rede scharf an und wiederholte das Festahlten an der Schuldenbremse.