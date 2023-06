Viele Einsätze bei der Bergwacht

Dagegen konnte das Weimarer Sophien- und Hufeland-Klinikum keinen offensichtlichen Anstieg der Patientenzahlen verzeichnen. Auch nach Angaben der Zentralklinik Bad Berka im Weimarer Land ließen sich nicht mehr Patienten als sonst auch wegen Wetterbeschwerden behandeln.

Das gute Wetter sorgt auch für viele Einsätze für die Bergwacht. Demnach haben die Retter der Bergwacht Oberhof allein am vergangenen Wochenende im Rahmen einer Mountainbike-Veranstaltung am Fallbachhang 28 Sportlerinnen und Sportler versorgt. Vier von ihnen seien so schwer gestürzt, dass sie von der Strecke abtransportiert und im Krankenhaus weiter behandelt werden mussten. Auch außerhalb der Veranstaltung wurden die Retter in den vergangenen Wochen zu sechs weiteren Unfällen mit Radfahrern gerufen.

Regen sorgt für drückende Schwüle

Der Deutsche Wetterdienst hatte vor starker Wärmebelastung gewarnt. Nach dem Regen am Dienstagmorgen war es in vielen Teilen Thüringens wegen der hohen Luftfeuchtigkeit drückend schwül geworden. Am Mittag lagen die Temperaturen in Rudolstadt bei etwa 30 Grad Celsius.