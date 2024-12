Bildrechte: picture alliance/dpa | Hannes P Albert

Welt-Aids-Tag Zahl der HIV-Neuinfektionen in Thüringen 2024 zurückgegangen

01. Dezember 2024, 09:31 Uhr

Nach Erkenntnissen des Robert-Koch-Instituts haben sich in Thüringen in diesem Jahr 44 Menschen mit dem HI-Virus neu angesteckt. Nach Einschätzung der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung (Agethur) sind das weniger als im Vorjahr. Die Thüringer Aidshilfe gibt zum diesjährigen Welt-Aids-Tag an, dass viele Diagnosen erst im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung gestellt werden.