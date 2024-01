Nach dem Hochwasser zum Jahreswechsel rechnet der Thüringer Bauernverband mit hohen Schäden. Allein entlang der Helme in Nordthüringen seien mindestens 2.000 Hektar an landwirtschaftlichen Flächen überflutet worden. Betroffen sind auch Felder und Wiesen an Unstrut und Gera.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Heiko Rebsch