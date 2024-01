Die andauernden Regenfälle lassen die Flusspegel in Thüringen weiter steigen. Das Helme-Hochwassergebiet an der Grenze zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt war am Donnerstag Ziel eines Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz. Er begutachtete am Vormittag den Deich an der Helmebrücke in Sangerhausen. Die Helme, die durch Sachsen-Anhalt und Thüringen fließt, entwässert den südlichen Teil des Unterharzes.