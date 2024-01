Nach Hochwasser Deich in Mönchpfiffel-Nikolausrieth wird wieder verschlossen

Nach dem Hochwasser am Jahresende wird in Mönchpfiffel-Nikolausrieth (Kyffhäuserkreis) seit Donnerstag der Deich etappenweise wieder verschlossen. Wie das Landratsamt mitteilte, war der Deich geöffnet worden, um Wasser westlich und südwestlich des Ortes ablaufen zu lassen. Das Wasser lief in das Ried. Damit sollte verhindert werden, dass der 300-Einwohner-Ort überschwemmt wird.