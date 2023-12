Windehausen war am ersten Weihnachtsfeiertag vollständig evakuiert worden, nachdem Hochwasser den Ort überschwemmt hatte.

Die Stadt Heringen, zu der der Ortsteil Windehausen gehört, hat ein Spendenkonto eingerichtet. Dort kann für die Flutopfer im Ortsteil gespendet werden. Der Kirchenkreis Südharz hat außerdem für den ersten Sonntag im neuen Jahr ein Benefizkonzert für die Hochwasser-Opfer in der Goldenen Aue organisiert. Mehrere Chöre wollen in der Pfarrkirche Heringen auftreten. Der Erlös geht auf das Spendenkonto.

Bildrechte: Gerd Struve

An anderen Orten gibt es am Sonnabend in Thüringen kein Hochwasser mehr. Aktuell fließt jedoch laut dem Thüringer Landesamt für Umwelt weiter noch mehr Wasser als gewöhnlich in die Unstrut und Saale, da die Staubecken und Talsperren entlastet werden.

Nach Angaben der Thüringer Fernwasserversorgung, die viele Talsperren in Thüringen betreibt, hätten in den vergangenen Tagen vor allem Stauanlagen in Süd- und Nordthüringen Wassermengen zurückgehalten.

Unter anderem sei am Rückhaltebecken Straußfurt im Kreis Sömmerda durch erst im Herbst abgeschlossene Hochwasserschutz-Arbeiten verhindert worden, dass die stark erhöhten Spitzenpegel von Unstrut und Helme zusammengetroffen sind. So konnten Orte in der Nähe geschützt werden.