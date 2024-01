Wegen anhaltender Schmelze und Regenfälle steigen an einigen Flüssen in Sachsen-Anhalt weiter die Pegel. Nach Angaben des MDR-Wetterstudios gab es in der Nacht zum Mittwoch teilweise erneut starke Niederschläge. So wurden für Schierke 17 Liter pro Quadratmeter gemessen, für Königshütte 12 und Seehausen in der Altmark 11.