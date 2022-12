Am Dekorbrandofen sieht alles aus wie sonst. Eine Mitarbeiterin legt Teller auf die Transportgestelle. Langsam fahren die großen Wagen in den Ofen ein. Doch der Schein trügt. Am Donnerstag werden die Öfen in Triptis abgeschaltet. Zum letzten Mal. Nach 130 Jahren endet die Porzellanproduktion am Standort Triptis.