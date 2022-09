Dabei ist Porzellanfertigung sehr energieintensiv. Vom Umsatz floss bisher demnach jeder fünfte Euro in die Energiekosten, also 20 Prozent. Andere Branchen lägen bei drei Prozent, meint Jeschonowski. Er befürchtet, dass Dachziegelhersteller, Düngemittelproduzenten und Zementwerke vor dem gleichen Problem stehen.

Dass Gas benötigt wird, liegt am komplizierten Herstellungsprozess. Beim sogenannten Glattbrand werden sehr hohe Temperaturen gebraucht. "Es braucht gut 1.400 Grad und es darf kein Sauerstoff im Ofen sein, damit das Porzellan weiß wird", sagt die Vertriebsleiterin der Porzellanmanufaktur in Volkstedt, Ingrid Barth. 30 Stunden müsse der Ofen die Temperatur halten. In der Zeit wird mit der Abwärme geheizt und Wasser erwärmt, um Energie zu sparen.

"Den Glühbrand bei nur 900 Grad machen wir schon im Elektroofen", sagt Barth. Porzellanfiguren in Volkstedt und die Hohlkörper für Seltmann Weiden - Volkstedt gehört zur Unternehmensgruppe Seltmann Weiden - werden zusammen gebrannt. Ein zweiter Gasofen ist seit einem Jahr bestellt. Ob er wie geplant noch in diesem Jahr angeheizt werden kann, sei fraglich.

Dabei sparen Fabriken schon, wo es geht. In Kahla brennt der Ofen nur jede dritte Woche. In der Manufaktur in Volkstedt geht die Abwärme in Warmwasser und Heizung. Bis Jahresende laufen die Verträge mit den Gasversorgern. Danach sehen die Porzellanhersteller schwarz.