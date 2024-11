Erst am 16.11. um 11:11 Uhr beginnt sowohl in Friedrichroda als auch in Finsterbergen im Kreis Gotha die närrische Zeit. In Friedrichroda feiert der FCC den Faschingsauftakt traditionell mit dem Sturm auf´s Rathaus. Und auch in Finsterbergen wird der neue Dorfschulz am Haus des Gastes in Ketten gelegt. Unter dem Motto "So ein Theater…" feiert der Finsterberger Karneval Klub am Abend des 16. November ab 20 Uhr im Gasthaus "Zur Linde" die Saisoneröffnung mit närrischen Showeinlagen und Musik mit DJ Veit Eick.