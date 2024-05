In Erfurt haben am Montagabend rund 800 Menschen für einen besseren Betreuungsschlüssel in den Thüringer Kindergärten demonstriert. Ein Bündnis aus Bildungsgewerkschaften, Wohlfahrts- und Elternverbänden fordert seit Monaten die politischen Parteien in Thüringen auf, sich über ein neues Kita-Gesetz zu verständigen.