Gegen eine Umbenennung wandte sich die Jüdische Landesgemeinde Thüringen. Der Vorsitzende Reinhard Schramm bezeichnete die Pläne als schmerzlich und unverständlich. Gerade in Zeiten eines wachsenden Antisemitismus sei es ein schlechtes Zeichen, wenn der Name Anne Frank als Symbol für verfolgte Juden entfernt werde. Aus seiner Erfahrung verstehen auch Kinder, wenn Menschen ungerecht behandelt werden.

Anne Frank gilt heute als Symbol für Millionen Opfer der rassistischen Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten. 1929 wurde sie als Kind jüdischer Eltern in Frankfurt am Main geboren. Ihr Vater flüchtete 1933 vor den Nazis in die Niederlande nach Amsterdam. Seine Tochter folgte ein Jahr später. Nach dem Einmarsch der Deutschen versteckte sich die Familie von 1942 bis 1944 in einem Hinterhaus. Dort schrieb Anne Frank ihr berühmtes Tagebuch, das heute zur Weltliteratur zählt. Nachdem das Versteck ihrer Familie entdeckt worden war, starb die damals 15-Jährige 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen.