Dank einer Münchener Werbeagentur sieht das online zwar recht hübsch aus, macht aber bei genauer Betrachtung keinen besonders seriösen Eindruck. Ob man aus Thüringen oder via VPN-Tunnel aus den USA oder Timbuktu abstimmt, machte bei einem Test von MDR THÜRINGEN keinen Unterschied. Zudem ließen sich die Ergebnisse schon durch eine Handvoll Abstimmungen in kurzer Zeit um mehrere Zehntel Prozentpunkte in die eine oder andere Richtung verändern. Kann so eine verhältnismäßig leicht manipulierbare Online-Umfrage Grundlage für ein Parteiprogramm sein?

Wir können die IP-Adressen nachverfolgen. Mehrfachsendungen oder die aus anderen Ländern rechnen wir nachträglich noch heraus. Steffen Schütz, Vorsitzender BSW-Thüringen

Offenbar schon: Erst kürzlich erklärte Katja Wolf gegenüber der Deutschen Presse Agentur, dass ein Schwerpunkt der Arbeit ihrer Partei auf der Bildungspolitik liegen werde. Dabei bezog sie sich auf die Zwischenergebnisse eben jener Online-Umfrage. Auf eine mögliche Manipulation der Umfrage angesprochen, sagt Schütz: "Wir können die IP-Adressen nachverfolgen. Mehrfachsendungen oder die aus anderen Ländern rechnen wir nachträglich noch heraus." Außerdem würden vor allem die per Mail eingesendeten Vorschläge für die Ausarbeitung der Parteithemen herangezogen. Hierfür sei die Partei auch schon in den direkten Kontakt mit Nutzern getreten, um die Themen zu vertiefen.

Themen von links bis rechts

Die Website enthält auch ein FAQ zum BSW, das bereits einige politische Inhalte aufführt, die zumindest grob umreißen, wofür das BSW auf Bundesebene stehen möchte:

Eine angemessene Besteuerung von Spitzeneinkommen und eine Finanztransaktionssteuer

Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch Tariflöhne und die Stärkung von Betriebsräten

Die Auflösung des föderalen Bildungssystems und die Angleichung der Lehrpläne

Die Wiederaufnahme von Öl- und Gasgeschäften mit Russland

Klimaschutz ohne CO2-Bepreisung und durch die Förderung von Zukunftstechnologien

Eine Entprivatisierung beim Wohnen, bei der Wasser- und Energieversorgung, im Gesundheitswesen und im ÖPNV

Eine vor allem inhaltliche Neuausrichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

Hinzu kommt der Wunsch nach einem starken Sozialstaat, die Rückkehr zur Meinungsfreiheit und eine Richtungsänderung in der deutschen Außenpolitik - all diese Punkte bleiben aber so vage, dass es schwerfällt, daraus konkrete Vorhaben abzuleiten. Auf der Pressekonferenz am Freitag erklärte Katja Wolf, dass eben jenes Bundesprogramm auch prägend für die Landespartei sein werde. Bildrechte: IMAGO/Funke Foto Services

Es fällt auf, dass all diese inhaltlichen Positionen nicht neu sind, sondern sich so schon in anderen Parteien wiederfinden. Neu ist lediglich ihre Kombination in einer Partei: So ist die Entprivatisierung ein gängiges Thema bei der Linkspartei, während Tariflöhne und die Besteuerung von Spitzeneinkommen Forderungen sowohl von Linken als auch den Sozialdemokraten sind. Beim Klimaschutz orientiert sich das BSW in Teilen bei den Liberalen und die Russlandpolitik sowie der Umgang mit dem ÖRR erinnert bisweilen an die AfD.

Das BSW und der Populismus