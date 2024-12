Flüchtlingskrise, Corona und der Krieg in der Ukraine haben die Schönwetter-Demokratie - auch in Thüringen - beendet. Der Versuch einer linksgeführten Minderheitsregierung musste scheitern. Gerade in der Corona-Politik wurde Ramelow seine Sprunghaftigkeit zum Verhängnis. Einerseits ließ er einen rigiden Zusperrkurs fahren, der viele Existenzen zerstörte. Andererseits lobte er Regelverstöße, etwa wenn sich christliche Musiker an Ostern über Auftrittsverbote hinwegsetzten. Die Quittung war ein Absturz bei der Landtagswahl.

Größe bewies Ramelow nach dieser Niederlage. Statt der neuen Koalition Knüppel zwischen die Beine zu werfen, will er seinem mutmaßlichen Nachfolger Mario Voigt am Donnerstag die Staatskanzlei geordnet übergeben. Ramelow strebt seit Kurzem nach neuen Ufern: Am 23. Februar will er in Erfurt und Weimar das Bundestagsmandat für die Linke holen und damit deren parlamentarisches Überleben sichern. Ausgang ungewiss.