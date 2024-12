Vor der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hat die Linke-Fraktion Änderungen zum Brombeer-Vorschlag für Mehrheiten im Landtag gefordert. "Wir haben an zwei, drei Stellen in dem Papier noch einmal Gesprächsbedarf", sagte Thüringens Linke-Fraktionschef Christian Schaft nach einer Sitzung der zwölf Abgeordneten seiner Partei in Erfurt. Wenn da am Mittwoch eine Einigung hergestellt werden könne, sei er zuversichtlich, dass es am Donnerstag auch demokratische Mehrheiten zur Wahl des Ministerpräsidenten geben kann, so Schafft.