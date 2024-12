Geboren am 16. Februar 1956 in Osterholz-Scharmbeck, verheiratet, 2 Kinder



1970 bis 1973 Berufsausbildung zum Einzelhandelskaufmann (Karstadt AG) in Gießen



1973 bis 1974 Tätigkeit bei Karstadt und Ausbildung zum Substituten



1975 Substitut bei HaWeGe in Marburg Cappel



1975 bis 1977 Erwerb der Fachhochschulreife an der Fachoberschule Marburg



1978 bis 1980 Filialleiter bei der Jöckel Vertriebs GmbH in Marburg



1981 bis 1990 Gewerkschaftssekretär in Mittelhessen, 1990 bis 1999 Landesvorsitzender der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV) Thüringen



Seit 1999 Mitglied der PDS, später Die Linke



1999 bis 2005, 2009 bis 2015 und seit 2019 Mitglied des Thüringischen Landtages



2001 bis 2005 Vorsitzender der PDS-Landtagsfraktion und 2009 bis 2014 Vorsitzender der Landtagsfraktion Die Linke, Thüringen



2005 bis 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretender Vorsitzender der Fraktion Die Linke



Vom 5. Dezember 2014 bis 5. Februar 2020 und seit 4. März 2020 Thüringer Ministerpräsident



Mitglied des Bundesrates vom 9. Dezember 2014 bis 5. Februar 2020, erneut seit 4. März 2020



Präsident des Bundesrates vom 1. November 2021 bis 31.Oktober 2022.



