Thüringens Kommunen Schweres Wirtschaften trotz Millionen-Überschuss

Ebenfalls kommunalpolitischer Sprecher im Landtag ist Raymond Walk. Er hat ein CDU-Partei-Buch und ist damit Oppositionspolitiker. Den 300 Millionen Euro Überschuss will er nicht in Abrede stellen und sagt trotzdem: "Ich glaube, die Kommunen fahren auf Verschleiß." Ähnlich formuliert es Carsten Rieder, Geschäftsführer des Thüringer Gemeinde- und Städtebundes: "In der Regel ist dieses Geld verplant. Verplant für notwendige Investitionen, die unbestritten da sind – das hat ja die landeseigene TAB (Thüringer Aufbau-Bank, Anm. d. Red.) auch entsprechend festgestellt. Insofern ist dieses rosa-rot gezeichnete Bild in den Schlagzeilen einiger Parteien nicht so gegeben, wie wir es möglicherweise dargestellt bekommen."