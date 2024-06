Bildrechte: IMAGO / Jacob Schröter

Energiewende in Thüringen Kommunen sollen Geld aus Windkraft erhalten – ein Interessenkonflikt?

05. Juni 2024, 05:00 Uhr

Um den Ausbau der Windenergie in Thüringen zu fördern, will die Landesregierung Kommunen direkt an den Gewinnen aus der Windkraft beteiligen. MDR-AKTUELL-Hörer Markus Krex hat dazu folgende Frage: "Wird da nicht der Bock zum Gärtner gemacht, wenn die Kommune sowohl für die Genehmigung von Windrädern zuständig ist und gleichzeitig von den Einnahmen profitiert, wie ernst wird sie dann die Sorgen der direkten Anwohner nehmen?"