Dass Rainer Hohberg Inoffizieller Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) war, hatte die Geschichtswerkstatt Jena 2010 den Lesern ihrer Zeitschrift "Gerbergasse 18" bekannt gemacht. In einem Artikel beschrieb der Jenaer Journalist Heinz Voigt ausführlich die mehr als ein Jahrzehnt währende intensive Zusammenarbeit von Hohberg mit dem Ministerium für Staatssicherheit. Der Artikel war und ist auch beim Wikipedia-Eintrag zu Rainer Hohberg in den Fußnoten verlinkt.

Heinz Voigt beginnt seinen Artikel mit der Beschreibung der schriftstellerischen/publizistischen Tätigkeit von Hohberg als "Sagendetektiv" der Ostthüringer Zeitung in den frühen 2000er Jahren. Und er endet mit der Empörung über die Kür von Rainer Hohberg zum Tübinger Stadtschreiber 1990. Beide Male geht die Kritik weniger an Hohberg als an die ihn hofierenden Institutionen.

MDR THÜRINGEN hat jetzt die etwa 400 Seiten umfassende Akte eingesehen, in ihr wird im Wesentlichen bestätigt, was 2010 veröffentlicht wurde.

Kurz zusammengefasst belegen die Akten eine Berichts-Tätigkeit des in Eisenach geborenen Hohberg am Leipziger Literaturinstitut ab 1977. Seine Stimmungsberichte und geheimen Auskünfte über Studierende, die sich kritisch zur DDR-Militärpolitik und zum Wehrkundeunterricht äußerten, müssen demnach offenbar im Zusammenhang gesehen werden mit der Aussicht, als Werber im "Operationsgebiet BRD" eingesetzt zu werden.

Rainer Hohberg wurde als "IM Gipfel" von seinen Führungsoffizieren systematisch aufgebaut. 1978/79 durchlief er intensive Schulungen, es gab erste Aufträge zur Kontaktanbahnung mit BRD-Bürgern im Umfeld der Leipziger Dokumentarfilmwoche. Später reiste Hohberg im Auftrag der Stasi nach Westberlin, offiziell als Märchenforscher/Kinderbuchautor, der in der Staatsbibliothek in der DDR nicht vorhandene Titel aus dem 19. Jahrhundert sucht, inoffiziell mit einer Fülle von Beobachtungs- und Kontaktaufgaben.

Die Ehrung zum "Thüringer des Monats" steht auf den ersten Blick in keinem Zusammenhang mit der aktiven Verstrickung Hohbergs in das MfS, vorderhand unterstützt und popularisiert sie die ehrenwerten Bemühungen eines Thüringer Vereins um ein national bedeutsames Baudenkmal. In der Fixierung auf Rainer Hohberg allerdings bekommt der Verein "ein Gesicht" (so wie es die Ehrenamtsstiftung als Zweck dieser Auszeichnung definiert). Wenn nun aber dieses Gesicht, diese Person so in das Rampenlicht gestellt wird, kann es kaum verwundern, wenn auch deren Schattenseiten zur Sprache kommen.