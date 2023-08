Rainer Hohberg aus Hummelshain im Saale-Holzland-Kreis ist Thüringer des Monats August. Die Ehrenamtsstiftung und MDR THÜRINGEN haben den 71-Jährigen ausgezeichnet, weil er sich seit mehr als 20 Jahren für den Erhalt und die öffentliche Nutzung des Neuen Schlosses in Hummelshain engagiert. Als Vorsitzender des Fördervereins investiert er viel Zeit und Arbeit in dieses Ehrenamt.

Das Schloss vorm Vergessenwerden und Verfall bewahren

Eigentlich ist Rainer Hohberg Buchautor, schreibt Hörspiele, Kinder- und Jugendbücher und hat sich als "Sagendetektiv" in Thüringen einen Namen gemacht. Doch seit er mit seiner Frau Claudia von Jena nach Hummelshain gezogen ist, lässt die beiden das Schicksal des Neuen Jagdschlosses nicht mehr los. Zusammen mit anderen Hummelshainern haben sie 1998 den Förderverein Schloss Hummelshain gegründet, um das leerstehende und für die Öffentlichkeit bis dahin nicht zugängliche Neue Schloss vor dem Vergessenwerden und dem drohenden Verfall zu bewahren. Schloss Hummelshain war einst Jagd- und Sommerresidenz von Herzog Ernst I. von Sachsen-Altenburg Bildrechte: MDR/Anke Preller

Als Vorsitzender des Vereins ist es Rainer Hohberg gelungen, rund zwei Millionen Euro Fördermittel von Bund und Land und viele Privatspenden für den Erhalt des Schlosses einzuwerben und das Residenzdorf Hummelshain bundesweit bekannt zu machen. Auch versteht er es, alle im Förderverein in die Arbeit mit einzubeziehen und sie zu motivieren. Kein Wunder also, dass es auch Mitstreiter aus dem Förderverein waren, die den 71-Jährigen für die Auszeichnung als Thüringer des Monats vorgeschlagen haben.

Neue Herausforderung: Der Hausschwamm

Und diese Überraschung ist gelungen. Unter einem Vorwand hatten sie Rainer Hohberg aus einer Bauberatung in den gut erhaltenen Festsaal des Schlosses geholt. Dort warteten schon viele Gäste sowie Sina Reeder und Lutz Gerlach von MDR THÜRINGEN und Frank Krätzschmar, der Vorsitzende der Thüringer Ehrenamtsstiftung. Als Thüringer des Monats August bekommt Rainer Hohberg natürlich eine Urkunde und einen Scheck über 500 Euro. Nach all den negativen Überraschungen der letzten Wochen, sagt er, und denkt dabei an den jüngst entdeckten Hausschwamm im Ostflügel des Schlosses, freue er sich wirklich über diese Überraschung der anderen Art. Zur Abwechslung sei es mal eine positive, das motiviere.

Die Auszeichnung motiviert Rainer Hohberg, trotz neuer Herausforderungen weiter im Schloss zu arbeiten. Bildrechte: MDR/Jens Borghardt

Und Hohberg wäre nicht Hohberg, würde er nicht gleich das Podium nutzen, um eine nächste Aktion anzukündigen: Zum Tag des offenen Denkmals am 10. September sollen vier Eichenholz-Köpfe, die griechische Krieger zeigen, nach langer Abstinenz wieder in den Festsaal des Schlosses zurückkehren. Auch für die 500 Euro "Preisgeld" hat er schon eine Verwendung. Er will sie in einen Staubsauger investieren, um damit die Pilz-Sporen verschwinden zu lassen. Der Hausschwamm, der sich im Keller des Ostflügels breit macht, ist nun eine weitere Problemzone der bald 140 Jahre alten Jagd- und Sommerresidenz.

Herzog Ernst I. von Sachsen-Altenburg hatte sie zwischen 1880 und 1885 im Stil des Historismus errichten lassen. Er wollte damit Kaiser Wilhelm I. zu einem Jagd-Ausflug nach Hummelshain locken, was auch gelang. Vor 25 Jahren hatte das Land Thüringen die leerstehende Immobilie an einen Leipziger Investor verkauft, der aber lange kein Geld in die Hand nahm. Seit 2017 gilt das Schloss als Baudenkmal von nationaler Bedeutung, öffentliche Gelder konnten vor allem für dringend notwendige Sicherungsarbeiten am Dach fließen. Sie laufen noch, sollen im nächsten Jahr abgeschlossen sein. Seit 2017 gilt das Schloss als Baudenkmal von nationaler Bedeutung. Bildrechte: MDR/Arne Kirsten-Schein

Nun besteht wieder dringlicher Handlungsbedarf. Der Hausschwamm, eine neue Herausforderung für Rainer Hohberg. Er nimmt sie an. Wie er sagt, hätten ihn Dinge, die in Vergessenheit zu geraten oder vom Verfall bedroht seien, schon immer besonders interessiert. So wie eben auch alte Märchen, Sagen und Legenden, mit denen er sich seit Jahrzehnten beschäftigt.

Trotz Arbeitspensum im Schloss: Neues Buch geplant

Ein neues Buch mit dem Titel "Die schönsten Märchen aus Thüringen" hat Rainer Hohberg auch in Arbeit. Ob es nun im nächsten Jahr erscheint? Der Ehrenamtler hofft darauf, weiß aber auch, dass er wieder viel Zeit mit seinem "Märchenschloss" verbringen wird - um Bauarbeiten zu koordinieren, Handwerkergespräche und auch das Online-Bautagebuch zu führen. Auch als Gästeführer ist er im Schloss unterwegs, hilft bei der Pflege des riesigen Gartens. Rainer Hohberg und sein Förderverein sind sich im Klaren darüber, dass die Arbeit am Schloss nie endet. Doch ohne ihren Einsatz, so seine Überzeugung, hätten nachfolgende Generationen keine Chance sie fortzusetzen.