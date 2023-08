Für kleinere Kliniken in Thüringen könnten allerdings größere Umbrüche anstehen. Die werden laut Bittrich andere wichtige Aufgaben bekommen, aber mit weniger Betten auf den Stationen. Eine weitere Baustelle sei der Mangel an Medizinern. Zwar seien in Thüringen inzwischen 126 Medizin-Studienplätze mehr geschaffen worden, es sei aber wichtig, dass auch nach dem Studium attraktive Weiterbildungsstellen in allen Krankenhäusern angeboten werden. Das sei wichtig, um die Mediziner im Land zu halten.