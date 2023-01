Die private medizinische Hochschule in Erfurt steht in den Startlöchern. Die Studiengänge Humanmedizin und Psychologie würden ab dem Sommersemester 2023 beginnen, teilt die Geschäftsführerin der HMU Health and Medical University Ilona Renken-Olthoff am Dienstag mit. Ab April werden die ersten 90 Medizinstudenten erwartet. Außerdem soll ein Studiengang Psychologie mit 30 Studentinnen und Studenten anlaufen.

Die Entscheidung, den Studienbetrieb zum Sommersemester aufzunehmen, traf die HMU in Abstimmung mit dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft und dem Helios-Klinikum Erfurt. Die Uni zieht ins Herz der Stadt, in die ehemalige Post am Anger ein.

Das Erfurter Helios-Klinikum ist der Praxispartner der privaten medizinischen Hochschule. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Praxispartner ist das Helios-Klinikum. Es ist innerhalb weniger Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Das Postamt sei aber nur der Anfang, heißt es. Weitere Räume für Seminare und Lehrlabore sollen bis zum Start des Sommersemesters hinzukommen.

Erfurt soll Hauptsitz werden

Ursprünglich wollte die Hochschule bereits im Vorjahr in Erfurt starten. Jedoch hatten die Einstellungen für das Lehrpersonal, die Auswahl der Studentinnen und Studenten sowie die Entscheidung über Flächen und Bauarbeiten laut Hochschule länger gedauert als geplant.

Erfurt soll Hauptsitz der HMU werden, die 2019 in Potsdam gegründet wurde und Teil einer privaten Hochschulgruppe mit weiteren Standorten in Berlin und Hamburg ist.

Die Studiengebühren für die private medizinische Hochschule sind nicht unerheblich. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Stipendien und Kredite zur Studienfinanzierung

Die private Hochschule ist in Thüringen die zweite Ausbildungsstätte für angehende Ärzte neben der staatlichen Universität Jena, wo die Zahl der Medizin-Studienplätze aufgestockt wurde. Im Wintersemester 2022 haben dort 286 Studierende mit dem Studium begonnen.